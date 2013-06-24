Під час робочого візиту на одну з атомних електростанцій перший віцепрем’єр­міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль провів нараду щодо подальшого розвитку атомної енергетики.

«Атомна генерація стане основою нової енергетичної архітектури, оскільки дає змогу покривати базове навантаження на енергомережу. Україна потребує нових атомних енергоблоків, зокрема завершення будівництва 3­го та 4­го блоків на Хмельницькій АЕС», — наголосив очільник Міненерго.

Денис Шмигаль зазначив, що існує два варіанти добудови цих енергоблоків і фахівці працюють над визначенням найоптимальнішого. За словами першого віцепрем’єр­міністра — міністра енергетики, заплановано введення державного підприємства «СхідГЗК» до складу Енергоатому. Це дасть змогу створити інтегрований холдинг, який забезпечить повний цикл в атомній енергетиці. Відповідний законопроєкт вже подано до Верховної Ради.

Керівництво станції доповіло, що працює над підвищенням потужності АЕС та посиленням захисту й безпеки. «Переконались у цьому під час огляду станції, де активно відбувається будівництво захисних споруд», — наголосив Денис Шмигаль.

Ще один вектор роботи — модернізація потужностей та будівництво додаткових резервних ліній електропередачі, що посилить енергетичну безпеку країни загалом, додав очільник Міненерго.

«Дякую працівникам станції за важливу роботу в підтримці стабільності енергосистеми. Вдячний кожному енергетикові за сумлінну працю та професіоналізм», — наголосив перший віцепрем’єр­міністр — міністр енергетики.

До речі, Верховна Рада у вівторок ухвалила в цілому доопрацьований законопроєкт, спрямований на інтеграцію українського ринку електроенергії з ринком Європейського Союзу, повідомляє Міненерго.