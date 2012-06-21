У Сумах Українська Соціальна Академія презентувала програму з розвитку підприємницької діяльності для учасників АТО та їх сімей, яка має допомогти їм започаткувати власний бізнес.
Як повідомили координатор програми Богдан Ковальов та викладач Юрій Петрушенко, навчання матиме 5 етапів і триватиме 9 місяців. Ветеранів учитимуть розробляти бізнес-плани та створювати власні проекти. До слова, вік учасників не повинен перевищувати 50 років.
У травні наступного року будуть відібрані 5 кращих розробок, які візьмуть участь у фінальній стадії у столиці України.
На кону головний приз – півтори тисячі американських доларів як фінансова підтримка започаткування бізнесу.