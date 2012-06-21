Audi S3 2020 го модельного року продовжує обростати все новими подробицями. В Інтернетіз'явилися відомості про вартість і дату релізу новинки. З'явився і відеоогляд Audi S3 2020 року. «Урядовий кур’єр» пропонує його подивитися.
Попереднє замовлення на Audi S3 2020 можна буде оформити вже в травні 2020 року. Передбачається, що новинка стане «найгарячішим» варіантом нової Audi A3, а також складе гідну конкуренцію Mercedes A-Class і BMW 1 Series.
Офіційний анонс Audi A3 2020 го модельного року відбудеться на автомобільній експозиції в Женеві, яка проходитиме в березні. Відповідно, модель S3 буде представлена трохи пізніше. Перші поставки Audi S3 2020 року, за чутками, заплановані на липень.
Деякі деталі про майбутню новинку є у відеоогляді. Відомо, наприклад, що автомобіль буде приводитися в рух дволітровий бензиновий силовий агрегат з системою турбонаддува. Двигун потужністю понад триста кінських сил зможе розганяти Audi S3 2020 з нуля до ста кілометрів на годину всього за 4.7 секунди. Максимальна швидкість буде обмежена 250 кілометрами на годину. Вартість Audi S3 2020 складе тридцять шість з половиною тисяч фунтів стерлінгів – майже 1 мільйон 200 тисяч гривень.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»