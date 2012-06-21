Європейська Комісія вирішила надати Франції 7 мільярдів євро на підтримку авіакомпанії Air France, щоб таким чином пом’якшити негативний економічний вплив, спричинений епідемією коронавірусу.
Про це повідомила пресслужба ЄК.
«Авіаційна галузь створює велику кількість робочих місць і відіграє важливу роль у забезпеченні транспортного зв’язку. Щодо Air France, то в умовах спалаху коронавірусної хвороби COVID-19 компанія відіграє істотну роль в евакуації громадян ЄС і транспортуванні медичного обладнання», — заявила комісар Єврокомісії з питань конкуренції Маргрет Вестагер. За її словами, сума у 7 мільярдів євро слугує «акціонерною позикою, що забезпечить Air France ліквідність яка їй необхідна для протистояння наслідкам епідемії коронавірусу».
Про отримання позики оголосив міністр економіки Франції Бруно Ле Мер, додавши, що наразі питання про націоналізацію компанії на порядку денному не стоїть. Цю суму розподіляться на 4 мільярди під банківські гарантії та 3 мільярди прямих державних позик. «Ми повинні врятувати нашу національну компанію», — наголосив міністр.
Air France — не єдина авіакомпанія, яка потребує державної допомоги після запровадження обмежувальних заходів через пандемію. Austrian Airlines і Brussels Airlines, власницею яких є компанія Lufthansa, ведуть переговори зі своїми урядами про державну підтримку. А уряд США спрямував майже 6 мільярдів доларів на підтримку American Airlines.
Вікторія ВЛАСЕНКО,
«Урядовий кур’єр»