Нещодавно в Народній Республіці Бангладеш на замовлення військово-повітряних сил цієї країни відкрили сервісний центр з ремонту та обслуговування гелікоптерів сімейства Мі-8/Мі-17. Так Україна зміцнила свої позиції й розширила можливості з ремонту військової техніки на ринках третіх країн.
В урочистій церемонії взяла участь офіційна українська делегація у складі представників державного концерну «Укроборонпром», ДГЗІФ «Укрінмаш», конотопського авіаремонтного заводу «Авіакон», фахівці якого переобладнують, ремонтують і модернізують гелікоптери всіх типів і модифікацій, зокрема Мі-24, Мі-8 й відповідні експортні версії цих машин. Відтепер у сервісному центрі постійно перебуватимуть спеціалісти гарантійної бригади з Конотопа, які не лише лагодитимуть техніку, а й навчатимуть місцевих ремонтників-авіаторів.
Як наголосив директор «Авіакону» Ігор Марченко, відкриття сервісного центру — визнання високої якості послуг, що надає партнерам Україна, зокрема конотопське підприємство, в ремонті й відновленні військової повітряної техніки. У спеціалістів із Сумщини для цього є всі можливості: від кваліфікованих кадрів до належної матеріально-технічної бази.
Виробничі контакти конотопців і військово-промислового комплексу Бангладеш мають історію. У 2013—2014 роках фахівці з цієї країни переймали в Конотопі досвід ремонту вузлів та агрегатів своєї авіаційної техніки. А тепер ці роботи виконуватимуть на території замовника.