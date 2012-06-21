В Авіасалоні Dubai Air Show, який днями відкрито у столиці Об’єднаних Арабських Еміратів, представлено й дві українські машини. Військово-транспортний літак короткого злету та посадки Ан-70 і прототип багатоцільового легкого транспортного літака Ан-132 — літак-демонстратор Ан-132Д вже показали свої льотні здібності в програмі демонстраційних польотів. До слова, другий із них — спільний проект вітчизняних і саудівських компаній, повідомляє Укрінформ.
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Зокрема, Ан-132Д підняв у небо над столицею ОАЕ екіпаж у складі: льотчик-випробувач 2-го класу Богдан Загорулько та льотчик-випробувач 3-го класу Андрій Горін. Вони підтвердили високі маневрені характеристики нашого літака. Виставка являє собою величезний майданчик для бізнесу й розвитку авіаційної техніки. Вже за кілька годин після відкриття стало відомо про дві великі угоди. Зокрема, арабський авіаперевізник Emirates придбає 40 літаків типу Boeing 787-10. Ціна однієї такої авіамашини перевищує 312 мільйонів доларів. Обсяг угоди оцінюють у понад 15 мільярдів доларів. Emirates має отримати ці літаки орієнтовно з 2022 року. А азербайджанський національний перевізник Azerbaijan Airlines оголосив про намір придбати п’ять Boeing 787-8s та два вантажні літаки у концерну Boeing. Суму угоди оцінюють у понад мільярд доларів.
Цього разу в Dubai Air Show, який проводять щодва роки, не бере участі катарський перевізник Qatar Airways. Між Катаром і чотирма іншими арабськими державами з червня триває дипломатична криза.