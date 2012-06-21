Майже чотири тисячі медиків і вчених повинні взяти участь у експерименті з вакциною БЦЖ (Бацили Кальмета-Герена, яка призначена для захисту від туберкульозу), що проходить в Австралії. Мета експерименту — боротьба з коронавірусною інфекцією COVID-19, розповідає працівник Дитячого дослідницького Інституту Мердок професор Найджел Кертіс.
Вчені помітили цікаву статистику у зв'язку з поширенням коронавірусу по всьому світу: в регіонах, де до цього обов'язково робилася вакцинація БЦЖ, відзначається відносно невисоке збільшення кількості заражених новим коронавірусом.
«В унікальному експерименті братимуть участь як мінімум 4000 працівників в галузі медицини і охорони здоров'я. Майже півтори тисячі з них вже були відібрані в Австралії. Швидше за все, проміжний результат буде показаний вже через кілька місяців. Ми плануємо проводити експеримент від шести місяців до одного року», — повідомляє Кертіс, який став керівником випробування, що почався тридцятого березня.
Вакцина БЦЖ призначена для захисту людини від туберкульозу, сьогодні по всьому світу нею користуються більше 130 мільйонів дітей. На думку фахівців, ця вакцина сприятливо позначається на імунітеті і дає можливість пом'якшити симптоми коронавірусу, це дає можливість науковому світу збільшити час на пошуки ліків проти нового захворювання COVID-19, що прогресує в усьому світі.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»