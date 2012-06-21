Вчені з Національного наукового органу Австралії успішно розробили генно-інженерних комарів, стійких до поширення вірусу денге.
Організація наукових і промислових досліджень Співдружності (CSIRO) в п'ятницю повідомила, що вона розробила першу породу комарів, стійких до поширення усіх чотирьох типів вірусу денге.
Лихоманка денге – це хвороба комара, що викликається вірусом денге. За даними CSIRO, від лихоманки щорічно страждає 390 мільйонів людей у всьому світі, і, якщо хворобу не лікувати, вона може призвести до смерті.
Прасад Парадкар, старший науковий співробітник CSIRO, розповів, що захворювання знаходиться на епідемічному рівні в тропічних і субтропічних регіонах по всьому світу. Спалахи лихоманки нині відбуваються в Бангладеш, Пакистані, Шрі-Ланці та на Філіппінах.
«Існує нагальна глобальна потреба в ефективній стратегії боротьби з комарами, які поширюють вірус денге, оскільки нині немає відомих методів лікування, а доступна вакцина ефективна лише частково», – сказав вчений.
«У цьому дослідженні ми використовували останні досягнення в галузі технологій генної інженерії, щоб успішно генетично модифікувати комара Aedes aegypti з обмеженою здатністю здобувати і передавати вірус денге.
Це перший інженерний підхід, який націлений на всі чотири типи денге, що має вирішальне значення для ефективного придушення хвороб», – каже Прасад Парадкар.
За даними CSIRO, більше половини населення світу знаходиться під загрозою зараження, і ця хвороба в даний час обходиться світовій економіці в 40 мільярдів австралійських доларів (27,5 мільярда доларів США) на рік.
«Ця робота також може допомогти в боротьбі з іншими вірусами, що передаються комарами. Ми знаходимося на ранніх етапах тестування методів одночасної нейтралізації комарів проти денге і ряду інших вірусів, таких як вірус Зіка, жовта лихоманка і чікунгунья», – кажуть вчені.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»