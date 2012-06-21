Геологи з'ясували нові деталі стародавнього субконтиненту Колумбія і встановили, що раніше північний схід Австралії межував з Гренландією. Висновки дослідників опубліковані в журналі Geology.
У штаті Квінсленд на північно-східній частині Австралії, поблизу Джорджтауна, геологи знайшли дуже незвичні для цієї місцевості мінерали циркону. Відкладення, датовані віком 1,65–1,7 мільярда років, виявилися схожими не на пізніші «австралійськ» циркони, а на ті, що виявляються на протилежному боці Землі – в Канадському щиті, який охоплює майже весь північний схід Північної Америки і Гренландію. Цей період відноситься до часу існування попереднього суперконтиненту Колумбія.
«Наша робота показує, що близько 1,7 мільярда років тому породи Джорджтаунського виступу знаходилися на дні мілководої моря, що належало Північній Америці. Потім він відколовся і з'єднався з областю Маунт-Айзи», – заявив один з авторів дослідження Адам Нордсван.
У районі Маунт-Айзи (місто на півночі сучасного штату Квінсленд) сьогодні розташований невеликий гірський хребет, що утворився, мабуть, при цьому зіткненні. Так само пізніше, в ході еволюції наступного суперконтиненту Родинії, з'єдналися Європа і Азія, сформувавши древні гори Уралу.