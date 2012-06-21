Австрійський імунолог і генетик Йозеф Пеннінгер розповів, що розробляє найраціональніші ліки від коронавірусу, яке не тільки вбиває вірус, а й зменшує ризик довгострокових наслідків. Про це повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на іноземні ЗМІ.

Вчений зазначив, що розробляє препарат вже 15 років на основі дослідження першого коронавірусу, проведеного з 2002 по 2005 рік.

«Ми проводимо зараз фазу II клінічних випробувань, вона дуже важлива, тому що ми хочемо знати, чи функціонують ліки. Ми не скорочуємо, а проводимо абсолютно чисте дослідження », – сказав Пеннінгер.

Він додав, що якщо дослідження пройдуть добре, то ліки отримають реєстрацію взимку 2020 року.

«Наш медикамент, по-перше, блокує вірус – ми можемо скоротити вірус в тисячі разів. По-друге, він має ферментативну активність, яка захищає органи – легені, серце, коліна. Тобто ми включили в ліки дві функції», – каже про унікальність препарату лікар.

У світі зареєстровано понад 30 мільйонів хворих на коронавірус COVID-19, майже 22 мільйони осіб одужали, 950 тисяч пацієнтів померли від цієї недуги.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»