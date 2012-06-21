Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур'єр»
16 березня у Кременчуці відновили автобусний маршрут №25 «Вул. Правобережна — ПАТ «Укртатнафта», який не працював майже 20 років. На цей напрямок випустили відразу 10 нових автобусів. Нові машини комфортні й зручні у керуванні. Крім того, водій такого автобуса має змогу контролювати ситуацію у салоні, бо в машині працює система відеоспостереження.
Придбання й вихід на маршрут нових комунальних автобусів, це черговий крок у реформуванні пасажирських перевезень у наддніпрянському місті. За останні п'ять років міською владою Кременчука для покращення обслуговування жителів Кременьчука було придбано і працюють на маршрутах сорок нових тролейбусів, а віднині з Мікрорайону Молодіжного на правобережжя курсуватимуть з інтервалом у 15 хвилин ще й 10 нових комунальних автобусів.