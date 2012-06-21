З 1 червня 2020 року в Україні запущена система автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Це 50 камер, які поки що запрацювали в Києві та Київській області. І це лише перший етап втілення такої системи.
Про це під час брифінгу за підсумками засідання уряду 3 червня повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
Він розповів, що встановлені камери почали фіксувати перевищення швидкості водіями. А отже водії тепер не зможуть безкарно це робити, адже, після фіксації, вони будуть отримувати на свою адресу постанову за перевищення швидкісного режиму.
У перший день роботи камер було зафіксовано 68999 таких порушень, та вже на другий день кількість тих, хто любить їздити надто швидко, знизилася до 46827. Це означає, що люди вже знають, що порушення їм безкарно не минеться.
Також 1 червня зафіксовано 76 фактів перевищення швидкості до понад 170 кілометрів за годину. «Рекордсмен» же розігнався до 210 кілометрів на годину. Такі порушники перебуватимуть на особливому контролі і обов’язково сплатять штраф у 510 гривень.
Антон Геращенко також нагадав, що за минулий рік на автошляхах України загинуло 3454 особи, зокрема 166 дітей. Для порівняння, у країнах Європи цей показник менший у 5-6 разів. Тож нам є до чого прагнути. А для цього потрібен суворий контроль.
Надалі фіксуватимуться також порушення проїзду на червоний сигнал світлофора, проїзд по полосі громадського транспорту, порушення правил зупинки і стоянки.
Отже, заступник міністра висловив сподівання, що запровадження такої системи фіксації порушень з часом обов’язково призведе до значного зниження аварійності на дорогах України. Тож за найближчі 5 років планується зменшити смертність на автошляхах нашої держави у два рази.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»