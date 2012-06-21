Конструктори АвтоКрАЗу розробляють ексклюзивну спецтехніку для потреб внутрішнього і зовнішнього ринків. Чергове їхнє технічне ноу-хау — автомобіль аварійний АСАМ-78, який компанія виготовила на замовлення донецького товариства, має широкий спектр застосуванняі. Оснащений різноманітними технічними пристроями, зі зручностями, він не тільки зможе швидко доставляти членів аварійних бригад до місць аварій, а й забезпечувати їм комфортні умови праці.
Цю ремонтну базу на колесах можна використати під час ремонтів паливозаправників, понтонно-мостових парків, автоцистерн, кранових установок. Автомобіль має автономне опалення, у його технологічному відсіку є слюсарний верстат, потужний дизельний генератор, моторний насос для відкачування брудної води, апарат для дугового зварювання тощо.