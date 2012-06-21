Володимир ГАЛАУР
«Урядовий кур’єр»
У столиці Слобожанщини запроваджуються два нових способи оплати муніципального паркування автомобілів. Сьогодні послуги паркування в Харкові сплачуються готівкою паркувальникам, а також за безготівковим розрахунком через мобільний телефон. До цієї системи оплати з 1 травня, як повідомив директор КП «Харківпарксервіс» Дмитро Мандриков, додається можливість оплати паркування через додаток «Приват24», а також придбавши через сайт підприємства або в тютюнових кіосках паркувальні талони.
За словами керівника «Харківпарксервісу», вартість послуги складає 640 гривень. Сорок із них коштує картка, а 600 гривень – за користування денними парковками необмежену кількість часу протягом 30 днів. Розрахунок проводився з урахуванням загальної кількості машиномісць, затверджених тарифів і коефіцієнтів наповнюваності парковок.
Він також пояснив, що з метою контролю талон продаватиметься у пластиковій кишені, для того, щоб його можна було прикріпити до бічного скла і паркувальники та інспектори з паркування мали можливість перевірити активацію талона, термін використання і оплату послуг за допомогою смартфона. В разі підробки документа передбачена кримінальна відповідальність. Нові сервіси оплати спочатку введуть на денних паркувальних майданчиках, але із зростанням затребуваності зможуть реалізувати і на цілодобових об’єктах. Для людей з обмеженими можливостями паркування залишається безкоштовним.
Як зазначив Дмитро Мандриков, наразі в місті задля підвищення якості надання послуги і побудови сучасної системи паркування також розробляється автоматична система оплати паркування.