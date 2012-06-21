Автомобіль «Ferrari 250 GTO» 1962 року випуску продали на аукціоні Sotheby's за 48,4 мільйона доларів. Автомобіль став найдорожчою машиною, будь-коли проданою на аукціоні.
Торги відбулися на благодійному заході в Каліфорнії – конкурсі елегантності в Пеббл-Біч, повідомляє «Урядовий кур'єр» з посиланням на CNBC.
Купе з шасі під номером «3413» в 1962 р перемагало на італійському чемпіонаті GT, в 1963 і 1964 р фінішувало першим у сицилійській гонці Targa Florio.
Протягом 18 років недосяжною залишалася ціна на «Ferrari 250 GTO» 1962 року, яку Sotheby's продав у 1990 році в Монако за 10,75 мільйона доларів. Після цього ціни на раритетні автомобілі стали рости в ціні. Так, аналогічний «Ferrari 250 GTO» 2014 року пішов з молотка за 38,115 мільйона доларів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»