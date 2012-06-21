Торік виробництво автотранспортних засобів в Україні порівняно з 2016 роком зросло на 63,1% — до 8,586 тисячі одиниць. Згідно з даними асоціації «Укравтопром», виробництво легковиків у 2017 році порівняно з 2016-м зросло на 68,1% — до 7,296 тисячі штук. А виробництво комерційних автомобілів скоротилося порівняно із позаторішнім показником на 19,4% — до 486 штук, автобусів — зросло в 1,5 раза, до 804 штук.
У грудні 2017 року на українських заводах виготовили 932 автотранспортних засоби, що на 37,5% перевищує підсумок грудня 2016 року. Загалом у грудні більшу частину становили легковики, виробництво яких порівняно з груднем 2016-го зросло на 39,3% — до 752 штук. Тоді ж вироблено 63 вантажівки, що на 12,5% більше, ніж у грудні 2016 року. Цифри не враховують показників АвтоКрАЗ, де не розкривають інформації про обсяги виробництва автомобілів із серпня минулого року. У грудні виробили 117 автобусів — на 422,7% більше, ніж у грудні 2016-го, повідомляє УНІАН.
Цифри доволі оптимістичні з огляду на позаторішнє скорочення виробництва на 36%.