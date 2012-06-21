Про те, як кава впливає на організм людини, з’ясував хірург і лікар-онколог, сімейний лікар і автор книги «Генетика здоров’я» Шарада Пол. За його словами, з цим напоєм слід бути обережним, особливо тим людям, які гостро відчувають ефект бадьорості від кофеїну.
«Організм кожної людини метаболізовує кофеїн з різною швидкістю. У тих, хто метаболізує кофеїн повільно, ризик серцевих нападів збільшується, якщо вони п’ють більше двох чашок кави в день. Однак при швидкому метаболізмі ризик серцевого нападу знижується, якщо людина випиває бодай одну чашку кави в день», – говорить медик.
Він також додав, що в середньому споживання кофеїну слід обмежувати до 300-400 мг на день. Таку дозу він рекомендує, як людям з швидким, так і з повільним метаболізмом кофеїну.
«Оптимально вживати 300-400 мг кофеїну в день – це приблизно три чашки кави. Але якщо ви підозрюєте, що чутливі до кофеїну – наприклад, ваше серце починає прискорено битися або ви стаєте неспокійним, то краще обмежити щоденне вживання однієї чи максимум двома чашками кави в день», – підсумував фахівець.