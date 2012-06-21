Вважається, що проект статуту ООН розроблено на міжнародній конференції, що проходила із 21 серпня по 28 вересня 1944 року в Думбартон-Оуксі (США). На ній представники країн антигітлерівської коаліції й Китаю підготували текст прийнятного для всіх документа, залишивши погодження кількох спірних положень на розсуд лідерів великих держав.
Однак основою ухваленого в Думбартон-Оуксі проекту став текст, запропонований США. Його фактичний автор — політолог Лео (Лев) Пасвольський, який народився у Павлограді на нинішній Дніпропетровщині. Він переїхав до США 12-річним, рятуючись разом з родиною від чорносотенних погромів євреїв у царській Росії.
Випускник Колумбійського університету та Вашингтонського інституту економіки у роки Другої світової війни був спецпомічником державного секретаря США.
Для «чіпкого бюрократа», як називали Льва Пасвольського колеги, підготовка проекту статуту ООН стала кровною справою, адже колишній біженець, як ніхто інший, був зацікавлений у гарантуванні миру у світі та недопущенні будь-яких видів дискримінації. І саме запропонований США документ обрали за основу для обговорення, адже кожен його пункт написано з холодною головою і гарячим серцем.