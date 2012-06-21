Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
Цьогоріч на капітальний ремонт доріг загальнодержавного значення Кабінетом Міністрів виділено небувалу досі суму – 1 мільярд 342 мільйони гривень. Такого за всі часи незалежності ще не було ніколи. Для порівняння: річні капіталовкладення в дороги досі не перевищували навіть півмільярда.
Оприлюднені урядом цифри дають зрозуміти, що в якості ремонту і темпах оновлення автошляхів намічається прорив. Це, враховуючи наявність суміжних із чотирма країнами Євросоюзу кордонів, обіцяє і суттєве підвищення інвестиційної привабливості як Закарпатської області, так і України в цілому.
Попри вражаючі обсяги запланованих капіталовкладень, у багатьох жителів краю за Карпатами є бажання «підвищити ставки»: вкласти ще кошти у ті розбиті дороги, що не охоплені планом ремонтів 2020 року. Про це багато з них пишуть у соціальних мережах, адже, як кажуть, «апетит приходить під час їди».
Втім, слід мислити реальними категоріями. А вони підштовхують до висновку: втілення в життя оприлюднених урядом планів означатиме, що автошляхи, які всі ці роки були в стані напівзруйнованих або вважалися непроїзними, перейдуть у категорію європейських.