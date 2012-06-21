Автовиробник Tesla представив першу модель вантажівки — прототип тягача з електричним приводом. Модель називається Tesla Semi (від англ. напівпричіп). Про це повідомляє meduza.io із посиланням на Reuters.

Вантажівка зможе проїхати без підзарядки до 500 миль (800 кілометрів), причому після півгодинної зарядки вона може відразу проїхати ще 400 миль (близько 650 кілометрів). Semi зможе при повному завантаженні (36 тонн) розігнатися до 100 кілометрів на годину за 20 секунд.

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На відміну від традиційних вантажівок, у Tesla Semi центральна посадка — крісло водія розташоване у центрі кабіни. Вантажівку обладнано системою автопілота, яка дає змогу триматися у смузі, перебудовуватися і з'їжджати з автостради без участі водія.

Виробництво Tesla Semi планують почати в 2019 році. Скільки коштуватиме нова вантажівка, не повідомляється.

Після презентації вантажівки творець Tesla Ілон Маск також показав нову легкову модель Tesla Roadster — повнопривідний спортивний автомобіль із відкидним прозорим верхом.

Він розганяється до 100 кілометрів на годину за 1,9 секунди, максимальна швидкість — понад 400 кілометрів на годину. Запас ходу на одній зарядці — до тисячі кілометрів.

Продажі Roadster почнуться в 2020 році, базова модель коштуватиме від 200 тисяч доларів.

Нразі Tesla випускає три легкові моделі: хетчбек Model S, седан Model 3 і кросовер Model X. Для швидкої зарядки своїх автомобілів компанія також створила мережу станцій Supercharger, яких вже понад 7 тисяч по всьому світу. 

Укрінформ