Автовиробник Tesla представив першу модель вантажівки — прототип тягача з електричним приводом. Модель називається Tesla Semi (від англ. напівпричіп). Про це повідомляє meduza.io із посиланням на Reuters.
Вантажівка зможе проїхати без підзарядки до
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На відміну від традиційних вантажівок, у Tesla Semi центральна посадка — крісло водія розташоване у центрі кабіни. Вантажівку обладнано системою автопілота, яка дає змогу триматися у смузі, перебудовуватися і з'їжджати з автостради без участі водія.
Виробництво Tesla Semi планують почати в 2019 році. Скільки коштуватиме нова вантажівка, не повідомляється.
Після презентації вантажівки творець Tesla Ілон Маск також показав нову легкову модель Tesla Roadster — повнопривідний спортивний автомобіль із відкидним прозорим верхом.
Він розганяється до
Продажі Roadster почнуться в 2020 році, базова модель коштуватиме від 200 тисяч доларів.
Нразі Tesla випускає три легкові моделі: хетчбек Model S, седан Model 3 і кросовер Model X. Для швидкої зарядки своїх автомобілів компанія також створила мережу станцій Supercharger, яких вже понад 7 тисяч по всьому світу.