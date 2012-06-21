У січні наступного року під час візиту до столиці України делегації Азербайджану планують напрацювати заходи, спрямовані на активізацію співпраці між країнами. Ідеться про кейси в енергетиці, освіті та про велику приватизацію, яку готують у нашій державі. А це 500 підприємств, де Президент Володимир Зеленський хоче бачити чистий бізнес, чисті інвестиції. Про це він повідомив під час виступу на Українсько-Азербайджанському бізнес-форумі в Баку.
Володимир Зеленський запросив азербайджанські підприємства інвестувати в Україні в інфраструктуру, будівництво доріг, туризм, зокрема в Херсонській області, зауваживши, що наша держава має багато чарівних, привабливих для туризму місць, яким просто бракує якісної інфраструктури. Президент пообіцяв захищати кожного інвестора. Він наголосив, що радий нещодавній появі на українському ринку азербайджанського мобільного оператора Bakcell.
Глава держави акцентував, що вперше зустрічався із президентом Азербайджанської Республіки Ільхамом Алієвим, але вже задоволений початком діалогу. «Далі мають бути реальні кроки. Коли люди щось обіцяють і потім це роблять — з’являється взаємна довіра», — цитує слова Президента його Офіс.
Володимир Зеленський зустрівся із прем’єр-міністром Азербайджанської Республіки Алі Асадовим. Делегації відзначили перезавантаження відносин між країнами й докладно обговорили плани майбутньої співпраці, зокрема проєкти в енергетичній і туристичній галузях. Міністр інфраструктури України — голова української частини міжурядової комісії Владислав Криклій зауважив, що на початку наступного року представить азербайджанським колегам широке меню проєктів для інвестицій.
У межах офіційного візиту в Азербайджан Володимир Зеленський разом з дружиною відвідав Український культурно-освітній центр Бакинського слов’янського університету. Діти, які вивчають в освітньому центрі українську мову, продемонстрували її знання, заспівавши президентському подружжю відому українську пісню «Одна родина». Студенти і громада цікавилися ситуацією на Донбасі та щиро бажали Україні миру. Зі студентами Володимир Зеленський поділився секретами успіху: «По-перше, не можна брехати самому собі. По-друге, треба поважати тих, хто тебе народив. І ще — працювати щодня». Президентське подружжя поспілкувалося зі студентами-українознавцями і слухачами недільної школи.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»