До Дня захисника України у приміщенні Ізяславської районної державної адміністрації Хмельницької області відкрили виставку «Воїни: історія українського війська». Проект підготував Український інститут національної пам’яті, він має на меті ознайомити із традиціями українського війська. В експозиції представлено 21 плакат, який висвітлює період Київської Русі, Гетьманщини, Першої світової війни, Української революції 1917—1921 років, національно-визвольного руху середини ХХ століття, сучасних Збройних сил УкраїниІсторія українського війська сягає часів Русі. Загони з українських земель високо цінували у військах Великого князівства Литовського й Речі Посполитої. Протягом століть українці демонстрували зразки мужності та звитяги. Матеріали виставки яскраво ілюструють шлях, який пройшли наші збройні сили від Русі до АТО. Основна ідея проведення виставки — прагнення відродити повагу до славних перемог наших предків. Експозицію буде розгорнуто до кінця жовтня.
ВИСТАВКА