Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
За період реалізації проєкту трьома мобільними медичними бригадами гінекологічної, терапевтично-діагностичної та медико-профілактичної допомоги для населення, що проживають у населених пунктах уздовж всієї лінії розмежування було надано допомогу в 253 населених пунктах та проведено 18 201 лікарських оглядів. Одним із вражаючих результатів роботи проєкту є виявлення високої потреби в операційних втручаннях у обстежених пацієнток, а близько 7% оглянутих мобільними бригадами жінок потребує оперативного лікування гінекологічної патології.
Про це йшлося під час круглого столу, який провели організатори проєкту
UNFPA, Фонд ООН у галузі народонаселення в Україні, ГО «Українська Медична Місія» та Благодійний Фонд «Здоров’я жінки та планування сім’ї» за підтримки Департаментів охорони здоров’я Донецької та Луганської обласної військово-цивільних адміністрацій.
«Жінки, що проживають в сільській місцевості, та ще й поруч з лінією розмежування часто беруть на себе велику відповідальність – турботу про рідних і близьких, зокрема, про їхнє здоров'я. При цьому догляд за власним здоров'ям може відходити на другий план. Тому що таких послуг не можливо отримати в нашому населеному пункті, а медичні мобільні бригади наближують послугу до жінок та дають можливість звернути увагу на власне здоров'я», – розповіла одна із жінок, що отримали допомогу від мобільних бригад.