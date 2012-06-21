Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
На Сумщині побували учасники всеукраїнської акції «Мотопробіг Єдності-2020», який 20 липня стартував в Ужгороді, а фінішуватиме на острові Хортиця 2 серпня. Тобто, в дорозі вони перебуватимуть загалом два тижні.
Захід відбувається вчетверте, його мета – єднання українців, збереження територіальної цілісності країни, згуртування жителів усіх регіонів.
Як повідомив сайт hlukhiv.info, першим містом на Сумщині, де побували байкери, став Глухів. Перед цим вони відвідали Чернігів, а опісля вирушили до Путивля і Сум. Сумська область стала восьмою на маршруті активістів.
Загалом протяжність дороги учасників акції становить 6 тисяч кілометрів, вона пролягає через 51 місто та містечко різних куточків України.
До слова, байкерів із зацікавленістю зустрічають місцеві жителі – фотографуються на згадку, цікавляться дорожніми враженнями, а окремі шанувальники мотоспорту навіть долучаються до мотопробігу, вирушаючи в дорогу.