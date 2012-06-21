Всеукраїнський мотопробіг за єдність України, який розпочався кілька днів тому в Ужгороді, фінішував у Запоріжжі. За кілька днів байкери проїхали Тернопіль, Вінницю, Житомир, Київ, Полтаву, Дніпро, Волноваху, Маріуполь.
У Запоріжжі на центральній площі учасників мотопробігу разом із представниками обласної влади вітали місцеві байкери. А на козацькому острові Хортиця у Кінному театрі для всіх гостей було влаштовано святкову програму.
Байкери везли великий державний прапор України і національний прапор кримських татар. «Під час поїздки ми побували на адміністративному кордоні з Кримом, зокрема на Чонгарі, — розповів один з організаторів акції Микола Спиридонов. — У цьому місці, одному з передових рубежів оборони країни, передали представникам регіонального меджлісу Херсонщини кримськотатарський прапор, підписаний учасниками байкерських клубів. Проїхавши через усю країну, об’єднуючись з областями, ми показали, що ми дружні і єдині, попри всі відмінності».