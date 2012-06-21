Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
З Театральної площі Ужгорода сьогодні стартував мотопробіг «За єдність України», в якому беруть участь кілька десятків байкерів із різних регіонів України.
– Ми хочемо показати єдність України та народів, які у ній проживають: українців, татар, угорців, румунів та інших, – розповів один із учасників, кримський татарин Ерфан Кудусов. – Для нас дуже важливо, щоб пробіг охопив усю державу, тому й розпочали з найзахіднішого її куточка – Закарпаття. Нас не розділити ні Путіну, ні внутрішнім ворогам!
Містами, через які пролягатиме маршрут із Ужгорода, є Стрий, Івано-Франківськ, Львів, Тернопіль, Хмельницький, Київ, Полтава, Дніпро, Покровське, Волноваха, Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь, Чонгар, Запоріжжя.
У столиці України планують бути 26-го. А фінішуватимуть через два дні по тому в місті Запоріжжя. Подолавши за 7 днів 2700 кілометрів, учасники пробігу завершать його у символічному для українців місці – острові Хортиця.
Напружений графік пробігу диктує свої умови, адже щоб вписатися в нього, потрібні вправність, витривалість, і не в останню чергу – мужність.