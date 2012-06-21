Відкриття розчинів від зараження і, як наслідок, створення антисептиків, дозволило в кілька десятків разів скоротити як розвиток післяопераційних ускладнень, так і зменшити вміст мікробів у лікарняних приміщеннях в цілому. Медичні та побутові антисептики, як правило, мають у своїй основі розчини спиртів і, згідно з новим дослідженням, бактерії навчилися боротися з цими речовинами.
Найчастіше в антисептичних розчинах присутні етанол та ізопропанол. Перевага спиртів полягає в тому, що вони не володіють вибірковістю (на відміну від тих же антибіотиків) і навмання знищують усі бактерії, викликаючи деструкцію клітинної стінки. Причому, в даному випадку незаперечним плюсом є те, що спирти здатні знищувати навіть ті бактерії, які мають стійкість до дії антибіотиків. Так вважалося раніше.
Група дослідників з університету Мельбурну, вивчаючи стійкий до дії ванкоміцину (досить сильний антибіотик) штам ентерококка, з'ясувала, що у деяких бактерій є ще одна здатність: вони ніяк не реагують на застосування антисептиків на основі спирту. Як передає видання Science Translational Medicine, група дослідників під керівництвом Тімоті Стейнерового досліджувала 139 зразків бактерій, отриманих у пацієнтів мельбурнських клінік в період з 1997 і 2015 роки. Ці бактерії були досліджені на стійкість до спиртів. Потім автори виділили деякі штами і обприскали ними клітки для гризунів. Після цього клітки протерли спиртовими антисептиками і запустили туди мишей. Через тиждень у тварин з шлунка змогли виділити ентерококів тих же штамів, якими були обприскані клітки.
«Дослідження показує, що ми виявили не просто лабораторний феномен. Ми довели, що нова особливість бактерій реалізується в реальному житті і дозволяє їм виживати під час стандартних процедур дезінфекції. А це означає, що вкрай важливо розробити нові методи обробки», – йдеться в повідомлення.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»