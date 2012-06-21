Фото Юрія САПОЖНІКОВА

Напередодні чергової річниці Збройних сил України відбувся традиційний щорічний бал у  Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна. Як і торік присвятили його передовсім військовослужбовцям, які нині захищають Вітчизну на передньому краї.

Полонез,  полька, падеграс, джаз-блюз, танго, ча-ча-ча, мамба,  самба і, звісно, віденський вальс  у виконанні  військових  ліцеїстів, курсантів, офіцерів та вихованок  ансамблю бального танцю «Феєрія» нікого не  залишили байдужим.

До дійства учасники готувалися понад місяць,  відпрацьовували рухи, осанку. На думку керівництва навчально-виховного закладу, такі заходи мають розвивати вихованців ліцею не лише, як військових, а й як культурних людей — офіцерів, якими пишатиметься країна. Заради свята на паркет вийшов навіть Герой України Ігор Гордійчук із дружиною. «У нас легкий реабілітаційний танець», — пояснив важкопоранений в АТО Герой України. 