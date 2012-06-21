Напередодні чергової річниці Збройних сил України відбувся традиційний щорічний бал у Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна. Як і торік присвятили його передовсім військовослужбовцям, які нині захищають Вітчизну на передньому краї.
Полонез, полька, падеграс, джаз-блюз, танго, ча-ча-ча, мамба, самба і, звісно, віденський вальс у виконанні військових ліцеїстів, курсантів, офіцерів та вихованок ансамблю бального танцю «Феєрія» нікого не залишили байдужим.
До дійства учасники готувалися понад місяць, відпрацьовували рухи, осанку. На думку керівництва навчально-виховного закладу, такі заходи мають розвивати вихованців ліцею не лише, як військових, а й як культурних людей — офіцерів, якими пишатиметься країна. Заради свята на паркет вийшов навіть Герой України Ігор Гордійчук із дружиною. «У нас легкий реабілітаційний танець», — пояснив важкопоранений в АТО Герой України.