Литва, Латвія та Естонія скасовують обмеження на рух транспорту й пасажирів, який існував досі на кордонах між цими країнами, і створять спільну зону вільного руху. Уряди трьох балтійських країн прийшли до такого рішення після того, як відзначили сповільнення темпів поширення епідемії коронавірусу COVID-19.
З 15 березня Литва закрила свої кордони для іноземних громадян, а Естонія та Латвія запровадили спільні обмежувальні заходи. Загальна кількість населення цих трьох країн становить близько шести мільйонів людей, кількість підтверджених випадків захворювання на коронавірус у них – 4041, летальних – 120.
«З 15 травня ми скасовуємо обмеження щодо громадян Литви, Латвії та Естонії, які подорожують між країнами Балтії», — заявив прем'єр-міністр Литви Сауліус Сквернеліс. Рига, Вільнюс і Таллінн дійшли спільного висновку, що рівень заражуваності знизився достатньо для того, щоб відновити вільний рух і скасувати обов’язковий 14-денний карантин для громадян своїх країн. Президент Латвії Егілс Левіц заявив, що країни Балтії можуть запропонувати Польщі та Фінляндії приєднатися до їхньої зони найближчим часом, «щоб відновити нормальне життя в Європі».
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