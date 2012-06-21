Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Банки продовжують знижувати ставки за вкладами населення. Так, за інформацією агенції bin.ua, станом на кінець червня 2020 року, відсотки за гривневими депозитами терміном один місяць порівняно з кінцем травня, впали на 1,1% (у середньому становлять 7,8% річних). Вклади у національній валюті терміном на три місяці стали дешевшими на 1,4% (8,3% річних), на півроку –– на 1,5% (8,7% річних), на рік – 1,4% (8,7% річних).
Зниження відсоткових вкладів за доларом порівняно з кінцем травня 2020 року є таким: терміном на один місяць –– на 0,3% (у середньому становлять 1,8%), на три місяці – на 0% (у середньому ставки становлять 1,4%), на шість місяців –– на 0,1% (у середньому –– 1,7%), на рік –– на 0,2% ( у середньому –– 2,2%).
Зниження відсотків за депозитами у євро такі: терміном на місяць –– зниження не відбулося (ставки у середньому становлять 0,1% річних), на три місяці –– зниження також не відбулося (у середньому ставки становлять 0,6%), на шість місяців –– зниження на 0,2% (у середньому –– 0,9%), на рік –– зниження на 0,2% ( у середньому –– 0,9%).
Як повідомляв «Урядовий кур’єр», наприкінці квітня 2020 року в Україні відбулося зростання обсягів валютних вкладів населення в доларах та євро.
Також наприкінці травня 2020 року наше видання писало, що ставки за вкладами населення тоді найбільше знизилися у сегменті короткострокових депозитів (один-три місяці). Тоді річні відсоткові ставки за гривнею часто становили від 6 до 13% річних, а середні ставки дорівнювали 9%.