Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Іпотека для населення стає сьогодні реальністю. Банки можуть надавати такі кредити під 10% річних. Про це у своєму виступі у Верховній Раді заявив голова правління Нацбанку України Яків Смолій.
«Ми з березня 2020 року у період дії карантину, спричиненого епідемією коронавірусу, запровадили систему спеціальних заходів, скерованих на нівелювання ризиків для клієнтів банків. Ми домоглися зробити для населення та бізнесу кредитні канікули. Клієнтам банків можна сплатити щомісячні платежі за користування позиками пізніше без штрафів та пені», — зазначив він.
За його словами, також Нацбанком України було заборонено обмежувати зняття депозитів фізичними особами.