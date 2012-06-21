Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Національний банк України рекомендував банкам не підвищувати ставки за вкладами, а також провадити у цьому сенсі правильну політику, враховуючи низькі показники інфляції.
Про це регулятор повідомив на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці. На думку керівників НБУ, у березні 2020 року деякі банки підвищили ставки за вкладами на 1-1,5% і зробили це цілком зрозуміло — аби не втратити певну частину своїх вкладників у важкі часи карантину. Проте, в березні не було відчутно великого відтоку клієнтів банків.
Як повідомляють у Нацбанку України, з початку березня по 9 квітня 2020 року обсяги коштів, які знаходилися на рахунках банків збільшилися на 13 млрд у гривневому еквіваленті (на 4%) та дещо стали меншими у доларовому — на 2%.
Як уже повідомляв «Урядовий кур’єр», протягом останнього тижня березня банки активно підвищували відсоткові ставки за депозитами. Так, приміром, такий показник за гривневими вкладами тоді збільшився в середньому на 0,86% річних до 8,9%.
Лідерами у підвищенні ставок стали ФорвардБанк, АккордБанк, ВостокБанк, Глобус, УніверсалБанк.