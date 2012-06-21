Вітчизняна банківська система під час карантину працюватиме у звичайному режимі, а банки залишаються стійкими, високоліквідними, капіталізованими й безперебійно обслуговуватимуть клієнтів. Регулятор завжди готовий забезпечити підтримку ліквідності банківської системи, у якій на сьогодні історично високі показники. Нацбанк готовий заспокоїти валютний ринок, за необхідності й надалі проводячи валютні інтервенції для згладжування курсових коливань, як робив це минулого тижня і щодня цього тижня.
В НБУ запевняють, що готові зробити все необхідне для забезпечення безперебійного касового обслуговування і поповнення банкоматів у разі підвищеного попиту на готівку. Нацбанк готовий знезаражувати гривневі банкноти у сховищі.
«Радимо всім громадянам дотримуватися рекомендацій Міністерства охорони здоров’я і якомога рідше відвідувати громадські місця, зокрема й відділення банків. Користуйтеся послугами дистанційного банкінгу і будьте здорові!» — йдеться у коментарі НБУ у фейсбуці.