Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Банки протягом останнього тижня активно підвищують середні депозитні ставки. Як зазначають аналітики, середня ставка за вкладами у гривні зросла на 0,86% до 8,9% річних. Тепер депозити терміном 3-6 місяці у середньому складають 11,20% річних.
Аналітики ринку кажуть, що на першому місці щодо зростання депозитних ставок є ФорвардБанк. Так, середні ставки у гривні там становлять до 15% річних. На другому місці Восток Банк — зростання за депозитами в гривні становить до 14% річних. До 13,5% річних збільшили ставки за депозитами також Аккордбанк, Глобус, Універсал банк та деякі інші фінансові установи.
Середні ставки у доларах терміном до 3 місяців та більше 12 місяців становлять 0,91 та 1,90% відповідно.
Ставки у євро терміном від 3 до 6 місяців та від 6 місяців до року практично не змінювалися. А от ставки терміном від одного місяця до трьох дещо зросли, правда не набагато і в середньому становлять 0,76% річних.