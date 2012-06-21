Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Банки продовжують закривати свої філії та відділення, попри заяви, що такого не робитимуть. Про це інформує Національний банк України.
Так, за інформацією головного фінансового регулятора, якщо станом на 1 січня 2020 року в країні працювало 8002 відділення та філій фінансових установ, то до 1 квітня таких вже нараховувалося 7879. Таким чином, банки за цей час скоротили або закрили 123 відділення чи філії по всій країні.
Нацбанк України у своїй інформації також повідомляє, що лідером за кількістю відділень серед усіх фінансових установ є Ощадбанк, який станом на кінець березня 2020 року мав їх близько трьох тисяч по всій країні.
На другому місці — ПриватБанк. Ця фінансова установа має 1890 структурних підрозділів.
Якщо брати статистику по регіонах України, то за інформацією регулятора, на першому місці Київ. У столиці України налічується трохи більше 1 тисячі відділень та філій різних банків. Друге місце посіла Дніпропетровська область — трохи більше 700 відділень. Далі йде Одеська область. Там нараховується близько 600 структурних підрозділів фінансових установ.
Наприкінці березня 2020 року «Урядовий кур’єр» повідомляв, що попри те, що Кабінет Міністрів України дозволив усім банкам, їхнім відділенням та філіям в умовах карантину працювати у звичному режимі, низка фінансових установ почала активно їх закривати або скорочувати. Так тоді, приміром, керівництво банку КредіАгріколь заявило про закриття своїх 17 відділень із 150 по всій Україні. АльфаБанк наприкінці березня 2020 року закрив 45 відділень та філій.