В умовах карантину та економічної кризи банківські установи вимушені упереджувати свої ризики та підвищувати ставки за кредитами.
Банкіри вважають, облікову ставку до кінця року, яку Нацбанк України визначив, як 8%, буде переглянуто у бік підвищення. Деякі банки вже почали підвищувати кредитні ставки для бізнесу та фізичних осіб, Так, приміром, ТАСкомбанк збільшив цей показник на 1-2%.
Чимало керівників фінансових установ вважає, що 1-2% підвищення кредитних ставок в умовах кризових явищ в економіці буде замало і фінансові установи будуть вимушені ще більше підвищувати ці показники.
Керівники банків кажуть, що у теперішніх умовах вони можуть позбутися ліквідності, тому повинні захищати себе всіма законними способами. Однак вони додають, що прекрасно розуміють — згідно із законодавством, вони не мають права підвищувати кредитні ставки тим клієнтам, які уклали угоди раніше.
Як повідомляв «Урядовий кур’єр», експерти, які захищають клієнтів банків, вважають, що нині банківська система є суперліквідною, а фінансові установи просто хочуть перекласти майбутні проблеми на своїх клієнтів.
Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»