Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур'єр»
Більш ніж 800 тисяч гривень на медичне обладнання для моніторингу, спостережень та інфузійної терапії надала Полтавській міській дитячій лікарні філія банківської установи, яка вже не перший рік займається благодійництвом. Зокрема цьогоріч їхній благодійний фонд накопичив 160 мільйонів гривень, із яких певну суму виділили й на допомогу дитячій лікарні.
Нове сучасне японське та європейське обладнання – необхідні для точного дозування ліків, інфузійні насоси, апарати моніторного спостереження, пульсометри, кардіомонітори, прифузор тощо без яких сьогодні складно уявити медицину, отримали всі відділення. Цим вчинком соціально-орієнтована установа подала гарний приклад для наслідування іншим бізнесменам. Більшість з яких маючи достатньо коштів, покищо, не готові ось так запросто поділитися з дітьми.
Надане лікарні медобладнання та лабораторні пристрої сприятимуть якісному обстеженню і ефективному лікуванню малих пацієнтів.