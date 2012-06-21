У Національному банку вважають, що 2017 рік був успішним для банківської системи.
Про це на брифінгу щодо звіту про фінансову стабільність сказала заступник голови НБУ Катерина Рожкова, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«2017 рік був успішним для банківської системи. Сектор став прибутковим завдяки тому, що в першу чергу зросли операційні прибутки. Не останнім фактором було суттєве зменшення відрахувань до резервів, а також зниження відсоткових ставок, що сприяло зростанню процентних доходів», — сказала пані Рожкова.
Вона зазначила, що ресурсна база банків була стабільною, хоча в НБУ й зазначають, що в другій половинні року темпи нарощення ресурсної бази дещо уповільнилися.
Водночас має місце й відновлення кредитування, і хоча воно починається переважно з кредитування населення, проте у регуляторі бачать, що відновлюється і кредитування промисловості.