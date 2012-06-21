Верховна Рада сьогодні відхилила проєкти постанов, якими пропонувалося скасувати ухвалення закону про неповернення неплатоспроможних банків колишнім власникам. Йдеться про проєкти №2571-д-П і №2571-д-П1 «Про скасування результатів голосування Верховної Ради від 13.05.2020 року про прийняття в другому читанні та в цілому проєкту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності».
За проєкт постанови №2571-д-П, автором якого був позафракційний депутат Антон Поляков, проголосувало лише 78 народних депутатів. Проєкт постанови №2571-д-П1 народного депутата від «Слуги народу» Олександра Дубінського підтримало не набагато більше його колег – 84, повідомляє Укрінформ.
Свої проєкти про скасування ці нардепи подали одразу ж після успішного голосування 13 травня.
Натомість Ухвалення «банківського» закону – одна з двох головних умов МВФ для продовження співпраці з нашою країною.
Відтепер, після відхилення цих документів, Голова Верховної Ради може підписати «банківський» закон і передати його на підпис Президентові.
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«Урядового кур’єра»