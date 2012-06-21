Представники громадської організації «Кризовий медіа-центр «Сіверський Донець», українські військовослужбовці та небайдужі жителі області приєдналися до облаштування території геологічної пам’ятки природи — баранячих лобів. Так люди, більшість із яких сєверодонеччани, опікуються облаштуванням об’єкта на околиці Новоайдара. Це природне утворення на розламі крейдяних гір Донецького кряжа.
Волонтери встановили лавки, на яких туристи зможуть відпочити, мандруючи сюди, велопарковку та майданчик для торгівлі сувенірами. Небайдужі мали змогу побачити краєвиди, які відкриваються із крейдяних скель та відчути привітність новоайдарців, котрі почастували працівників домашніми пиріжками та чаєм.
Планують встановити оглядовий майданчик та інформаційний стенд, з якого охочі зможуть дізнатися про історію та геологічну цінність баранячих лобів. Хтозна, чи не зможе на цьому об’єкті, який обов’язково зацікавить туристів, заробляти Новоайдарська об’єднана територіальна громада?
Сільський туризм — чинник позитивного іміджу та джерело доходів для територій, упевнені у департаменті економічного розвитку, торгівлі та туризму Луганської ОДА. Таке питання обговорювали на спеціальній нараді, де туристський потенціал своїх територій презентували представники восьми об’єднаних територіальних громад області.
«Зелений туризм — важлива складова соціально-економічного розвитку сільської місцевості. Він може стати істотним джерелом поповнення бюджетів територій. У нашому краї багато сіл із цікавою історією, культурною та історичною спадщиною», — зазначила заступник директора департаменту — начальник управління інвестиційної діяльності, підприємництва та цінової політики Людмила Ахтирська.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»