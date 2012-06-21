Агровиробники 1-8 серпня направлять до Києва першу в цьому році баржу з 500 тоннами кавунів.
У минулому році до Києва з Херсонщини за підтримки уряду вперше за 14 років було направлено баржу з кавунами. Це був пілотний проект USAID «Підтримка аграрного і сільського розвитку», який на чверть скоротив витрати на логістику продукції з Херсона і допоміг дрібним фермерам налагодити збут своєї продукції. Щойно відбулись переговори керівництва компанії «Нібулон» з представниками кооперативу «Південний союз», під час яких було домовлено, що у період оптимального дозрівання херсонських кавунів буде відправлене першу в цьому сезоні баржу з вантажем солодкої ягоди.
Вже з 15 серпня перша партія кавунів буде доставлена на полиці столичних магазинів.