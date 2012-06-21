Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Баштанська об’єднана територіальна громада, що в Миколаївській області, стала переможницею рейтингу «Кришталь року» серед українських об’єднаних громад та міст. Окрім головної номінації «Кришталь року – громада» Баштанська ОТГ також перемогла у номінаціях «Найкраще залучення громадян до бюджетного процесу у громаді» та «Найбільш відкрита бюджетна інформація у громаді».
Премія «Кришталь року» – перша в Україні нагорода міст та громад, які здобули найвищі бали індексу прозорості місцевих бюджетів. Рейтингування проводить Консорціум проектів міжнародної технічної допомоги і програма «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE).
Як зазначив голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко, – «прозорість бюджету – це ознака зрілості громади. Вітаю Баштанську ОТГ з найвищою відзнакою у рейтингу, який проводять наші європейські партнери. Вважаю це ще однією перемогою реформи децентралізації на Миколаївщині. Сподіваюсь, що всі міста і ОТГ Миколаївської області візьмуть за приклад роботу Баштанської громади, стануть ще більш відкритими і прозорими для людей».
Він зазначив, що зараз на Миколаївщині завершується процес створення трирічного перспективного плану розвитку області, який врахує всі найважливіші для жителів громад регіону проекти. В цьому процесі бере участь кожне місто, кожна ОТГ, кожна сільська та селищна рада. Сам процес створення перспективного плану розвитку проходить за принципами відкритості та прозорості.