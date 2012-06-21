У 306 класах Луганської області діти здобуватимуть освіту українською мовою, і лише в одинадцяти — російською. Кількість охочих навчатися українською у перших класах на Луганщині зросла порівняно з минулим навчальним роком на 1073 учні (з 4181 до 5254 тисяч дітей).
«У нас зростає кількість шкіл з українською мовою навчання, а також відсоток учнів, які навчаються українською», — каже директор обласного департаменту освіти і науки Юрій Стецюк. Так, у 2017—2018 навчальному році в області таких було 66,9% загальної кількості учнів шкіл, минулого навчального року показник уже зріс до 70,7%, і тенденція така, що нинішнього відсоток учнів, які обирають мовою навчання українську, істотно зростає.
Загалом у 278 закладах загальної середньої освіти Луганщини з нинішнього вересня навчатимуться 54 тисячі школярів.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»