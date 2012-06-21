У черкаській гімназії №9 провели експеримент «Батьки змінюють професію, або вчитель на годину». Батьки дуже активно відгукнулися на таку ініціативу директора і колективу й випробували себе в ролі вчителя. Вони підготували та провели для гімназистів різних класів цікаві уроки. Викладали як звичайні предмети за розкладом, так і за власним фахом або бажанням. Так, з допомогою батьків учні вивчали українську мову й літературу, фізику, географію, геометрію, малювання, право, хімію та працю. Серед нестандартних тем — маркетинг, фінансова грамотність, психологія і навіть вірменська мова.
Як розповів заступник директора Анатолій Крат, така ініціатива шкільних педагогів спрямована на поглиблення співпраці навчального закладу з громадськістю. У школі вже не перший рік працює проект «Влада — громада — ми». Цього разу вирішили залучити до співпраці саме батьків. Вони не лише мали нагоду спробувати себе в такій нелегкій професії вчителя, а й глибше зануритися в шкільне життя їхніх дітей.
Дітям такий експеримент сподобався. Вони відзначають, що це цікаво і нестандартно.
— Мене спочатку така пропозиція здивувала, але потім зрозуміла, що самій цікаво випробувати себе в новій ролі і, крім того, повніше відчути шкільне життя своєї дитини, побачити, як організований виховний процес. Це й можливість краще познайомитися із однокласниками доньки, — зазначила мама однієї з учениць 7-Г класу Ольга Миколенко, яка провела урок на тему «Емоційна грамотність».