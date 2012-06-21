Осередок висвітлення подій зимових Олімпійських ігор-2018 запрацював у приміщенні Миколаївської філії ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України», а особливим гостем презентації став Володимир Абраменко — батько українського фристайліста, учасника Олімпійських ігор-2018, володаря малого Кришталевого глобуса з лижної акробатики сезону 2015-2016 років Олександра Абраменка, повідомляє офіційний сайт НОК.
В українській олімпійській збірній Олександр — єдиний представник Миколаївщини. Та якщо українці мають шанс виграти медаль не в біатлоні, то, найімовірніше, її може здобути саме Олександр Абраменко. Переможець Кубка світу 2016 року весь минулий сезон пропустив через травму, однак цього сезону вже потрапив на подіум Кубка світу. Фахівці називають його серед претендентів на медаль. Ось тільки таких претендентів близько десяти, а медалей лише три. На попередній Олімпіаді в Сочі Абраменко став шостим. Як буде цього разу дізнаємося в неділю 18 лютого, коли відбудеться фінал у повітряних акробатів.
Тим часом, за словами т.в.о. продюсера Миколаївської філії ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» Федора Бондаря, прес-центр на період змагань стане платформою для комунікації спортивних журналістів, експертів, представників федерації зимових видів спорту.
Олімпійський майданчик на території телеканалу — це спільний перегляд прямих трансляцій, обмін думками між уболівальниками, отримання інформації щодо розвитку олімпійського спорту в Україні, коментарів від фахівців для представників ЗМІ.
У холі будівлі Миколаївської філії Суспільного встановлено два монітори для перегляду трансляцій Ігор. Також забезпечено wі-fі-доступ, телефонний зв’язок та зручні місця для роботи журналістів і проведення брифінгів.
Крім того, у місцевій ранковій програмі «Новий день» транслюються тематичні відеоматеріали про певні види зимового спорту. Вже найближчим часом до студії ранкового шоу завітають батьки Олександра Абраменка, заступник голови відділення Національного олімпійського комітету України у Миколаївській області Вадим Прокопович, тренер з біатлону, паралімпієць Максим Яровий та інші.
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»