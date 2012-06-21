Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
Із закарпатського міста Мукачево довкола світу вирушили двоє Закутніх — батько й син, обидва Андрії. Поїздку, під час якої відвідають 60 країн, загальною протяжністю 93 тисячі кілометрів ініціював 16-річний син. Андрій-мололдший сам протягом двох років готував «навколосвітку» — розробляв її детальний план, концепцію. Для нього, до речі, це вже п’ята подорож, у одній із яких разом із батьком подолав 1300 кілометрів дорогами кількох європейських країн на велосипеді. Здійснили 20-ти денний лижний похід, спускалися Дніпром на байдарках. Але усі попередні мандрівки не були такими далекими і довготривалими.
Їхня мета — не просто подорожувати та отримувати враження, а зібрати кошти для спорудження міжнародного реабілітаційного центру для дітей із обмеженими фізичними можливостями. Андрій-син сам страждає через наявність у нього важкого захворювання — гемофілії B. Тому він хотів би подарувати полегшення від страждань усім дітям, які неповністю здорові. З цієї ж причини батько з сином обрали для себе в мандрівці гасло «Подаруй надію».
Три місяці мандруватимуть Україною — об’їдуть усі її куточки. Після цього вирушать за кордон. Для того, щоб легше переносити побутові незручності, батько й син Закутні придбали багатофункціональний фургон. Він наповнений технічними засобами зв’язку, у тому числі інтернетом і супутниковою антеною. В задній частині транспортного засобу обладнано пересувну кухню з холодильником, плитою для приготування їжі на природному газі.
Під час подорожі батько з сином матимуть багато зустрічей із людьми, які можуть допомогти хворим у лікуванні — лікарями і студентами медичних вишів, меценатами, відомими артистами і громадськими діячами.
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