Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Цікавою і захопливою видалася цьогорічна практика для групи студентів-істориків Глухівського Національного педагогічного університету ім. О. Довженка.
Впродовж трьох тижнів на базі українсько-канадської експедиції вони проводили археологічні розкопки на території Батуринської фортеці, заміської резиденції гетьмана Івана Мазепи на Гончарівці й садибі Кочубеїв, що дозволило відкрити нові незнані сторінки історії.
Так, виявлено низку предметів і речей, що становлять значну історичну цінність – кахлі, прикраси, монети, зброю тощо.
За словами керівника практики Юрія Коваленка, тепер на часі обробка знахідок і введення їх до офіційного використання.