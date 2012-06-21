«У Мюнхені ми отримали сигнал підтримки і чітку програму дій співпраці на рівні парламенту та уряду», — так перший віце-прем’єр-міністр — міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів прокоментував свою робочу поїздку до Німеччини. Там він брав участь в Українсько-баварському економічному бізнес-форумі. Під час його зустрічей з президентом ландтагу Барбарою Штамм і членами президії баварського парламенту, головами парламентських фракцій і членами комітету у справах Євросоюзу йшлося про «формування дорожньої карти дій політичного сегменту» у співпраці з Україною.
Розповідаючи про результати переговорів, Степан Кубів виокремив нові можливості для українського машинобудування. Його слова цитує Укрінформ: «Можемо розширити кластер оновлення і будівництва автомобільної галузі, використати наш інженерно-технічний досвід й інноваційний підхід, який ми побачили на заводі BMW». Високопосадовець переконаний, що Україна може бути однією з передових країн у автомобілебудуванні. Ідеться про електромобілі, електродвигуни, систему формування гібридного транспорту.
Лора ВОВК
для «Урядового кур’єра»