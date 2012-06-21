У Мукачеві на Закарпатті вкотре пройшов парад представників рідкісної нині професії — сажотрусів. Його запровадили на знак вдячності людям, які чистять комини. Їм у місті навіть встановлено пам’ятник. Кожен турист зазвичай робить фото на згадку поряд із ним. Але цього дня гості міста фотографувалися не зі скульптурою, а з живим сажотрусом Берталоном Товтом, якого тут з повагою називають Берті-бачі.
Для участі в параді сажотрусів до міста над Латорицею приїхали колеги з Будапешта, Таллінна та Львова. Учасники дійства в робочих костюмах та з традиційними знаряддями пройшлися вулицями міста, а також влаштували майстер-клас, на якому охочі дізналися про історію виникнення професії сажотрусів та особливості їхнього ремесла. Кожен зміг потерти ґудзика на пам’ятнику сажотрусу на удачу, а також загадати бажання, ставши поміж двома сажотрусами. Учасники параду символічно інспектували комини, які чистили навчені глядачі, і фотографувалися з ними. Надвечір під час заїзду велосипедистів Мукачева визначили найкращий костюм. А фінішувало свято в парку Перемоги, де пройшли конкурси і музична й циркова програми.