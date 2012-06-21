Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
За інформацією харківських прикордонників після введення на території регіону воєнного стану кількість людей, які їдуть в Росію, значно скоротилося.
Про це пише SQ.
Потік людей, які перетинають кордон з Росією через пункти пропуску в Харківській області, за минулий тиждень скоротився на 30% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомив журналістам командир Харківського прикордонного загону Євген Гоц.
Він також зазначив, що за минулий тиждень в Україну не пропустили 23 громадян Росії.